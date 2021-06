Neuer Teaser-Trailer zu „Rainbow Six Extraction“

Der nächste Teil der beliebten Shooter-Reihe „Rainbow Six“ trägt den Namenszusatz „Extraction“. Das hat Publisher Ubisoft kurz vor der Spieleschau E3 bekannt gegeben und auch gleich einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht. Allzu viel verrät der noch nicht, er zeigt aber immerhin grob, wohin die Richtung geht: In „Extraction“ bekommt es der Spieler mit den Folgen eines schiefgegangenen Bioexperiments zu tun. Mehr Infos zu „Rainbow Six Extraction“ will Ubisoft in den kommenden Wochen im Zuge der E3 preisgeben.