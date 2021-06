Sicher durch die Krise: Industrie sucht Lehrlinge

Die Metallindustrie nimmt in ganz Österreich einen wichtigen Stellenwert ein. Der viel zitierte Fachkräftemangel macht sich jedoch auch in dieser Branche bemerkbar. „Metalltechniker gelten aber als Schlüsselkräfte und werden gerade jetzt wieder dringend gesucht“, heißt es vonseiten der Wirtschaftskammer Burgenland. Mit dem Aufzeigen von verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und Jobchancen wird nun aktiv um den Nachwuchs geworben. Denn Lehrlinge werden in der Industriebranche dringend gesucht.