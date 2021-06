Wahlsieg in Sachsen-Anhalt gibt CDU „Rückenwind“

Grüne sehen andere Ausgangslage für Bundestagswahl

Die grüne Bundesparteichefin und Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Annalena Baerbock, wollte das Wahlergebnis im östlichen Bundesland jedoch nicht überbewerten. Sie räumte zwar ein, dass man sich mehr erhofft habe. Viele Wähler hätten ihrer Meinung nach aber die Mitbestimmung von „Rechtsextremen“ (die AfD, Anm.) verhindern wollen und deshalb die CDU gewählt. Für die Bundestagswahl sieht sie eine komplett andere Ausgangslage. Baerbock stand in Deutschland erst kürzlich in der Kritik, weil mehrere Angaben in ihrem Lebenslauf nicht stimmten und nachträglich überarbeitet wurden.