Verfrühte Rückreise sorgte für zahlreiche Staus

Wegen des schlechten Wetters haben viele Urlauber ihre Heimreise aus Italien, Slowenien und Kroatien am Sonntag früher angetreten als ursprünglich geplant. In Kärnten sorgte der starke Rückreiseverkehr aus dem Süden vor allem auf der Südautobahn, vor dem Katschbergtunnel sowie am Grenzübergang Karawankentunnel für zum Teil kilometerlange Staus und längere Wartezeiten. Auch in Salzburg und der Steiermark kam es zu Stau-Szenen.