ÖFB-Damen holen mit FC Bayern den Meistertitel

Österreichs Fußball-Teamspielerinnen Sarah Zadrazil und Carina Wenninger dürfen über den Meistertitel in der deutschen Frauen-Bundesliga jubeln. Mit Bayern München gab es am Sonntag in der letzten Runde gegen Eintracht Frankfurt einen 4:0-Erfolg, weshalb die Gastgeberinnen Verfolger VfL Wolfsburg zwei Punkte auf Distanz hielten und zum vierten Mal in der Klub-Geschichte triumphierten. Bei drei Titeln davon war Wenninger dabei, Zadrazil ist hingegen zum ersten Mal Meister.