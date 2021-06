Expertenbesuch im Waldlabor am Infineon-Hügel

Lebensoase für Tiere

Aufgrund steigender Jahrestemperaturen und ungünstiger Niederschlagsverteilung haben Experten Baumarten ausgewählt, die sich an die natürliche Waldgesellschaft anpassen. Am Waldrand wurden seltene Baumarten wie Sperling, Elsbeere, Feld- und Flatterulme gepflanzt. Auch die Wildkirsche gedeiht. „Langsam entwickelt sich eine Lebensoase für Vögel und Tiere.“ Die Hauptbaumart ist die Stieleiche. Honsig-Erlenburg: „Die Eichen wurden in Gruppen gesetzt und mit der schattigen Hainbuche versehen. Mittlerweile sind die Bäume gewachsen.“