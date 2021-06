Auszeichnung für Produkte von Osttiroler Bauern

Gleich acht der begehrten „Kasermandl“-Medaillen bei der „Ab Hof Messe Wieselburg 2021“ gingen in den Bezirk Lienz. Der Kollnighof in Obernußdorf und der Figerhof in Kals dürfen sich über die Auszeichnung ihrer Milchprodukte freuen. Eine professionelle Jury bewertete die eingereichten Produkte.