Ferrari-Pilot flucht: „Habe es wirklich satt!“

Tsunoda-Crash vereitelt potenzielle Pole

Tatsächlich wird‘s schön langsam zum Malheur für Sainz: Schon vor zwei Wochen in Monaco war er im Qualifying auf dem Weg zu einer Top-Zeit, ja womöglich gar zur Poleposition. Ein Unfall unmittelbar vor ihm vereitelte die Top-Startplatzierung. Und am Samstag in Baku dann wieder: Alpha-Tauri-Pilot Yuki Tsunoda crashte, Sainz konnte nicht mehr ausweichen - weg war die potenzielle Fabelzeit. So startet Sainz heute nur von Platz fünf aus, während Teamkollege Leclerc über die Poleposition jubelt.