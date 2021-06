„Das Miteinander ist ein religiöses Gebot“

Was haben Sie durch Ihre gemeinsame Präventionsarbeit und Freundschaft voneinander lernen können?

Demir: Wir lernen so viel voneinander und entwickeln uns jeden Tag weiter.

Hofmeister: Und darum geht es. Wir müssen immer an uns arbeiten und uns weiterentwickeln. Es gibt keinen schlechteren Wunsch, als zu sagen: Bleib so, wie du bist.