Erneut Afroamerikaner bei Polizeieinsatz getötet

Nach dem Tod eines Afroamerikaners durch die Polizei ist es in der US-Stadt Minneapolis erneut zu Protesten gekommen. Am Freitagabend versammelten sich Menschen zu der Mahnwache für den Mann, der am Donnerstag bei einer Festnahmeaktion von Beamten erschossen worden war. Laut US-Medienberichten gerieten einzelne Demonstranten dabei mit der Polizei aneinander. Auf Bildern war zu sehen, wie Mülltonnen brannten.