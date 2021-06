Video: Clippers sichern sich gegen Mavs Spiel 7

So leicht wollen es die Clippers Luka Doncic und den Dallas Mavericks wohl nicht machen. In einem hart umkämpften Game 6 der ersten NBA-Playoffrunde setzt sich Los Angeles am Ende durch und kann sich dafür vor allem bei seinem Small Forward Kawhi Leonard bedanken. „The Claw“ glänzte mit 45 Punkten, drei Assists und sechs Rebounds. Am Sonntag steigt nun um 21:30 Uhr das entscheidente siebente Spiel, in dem der Zweitrunden-Gegner für die Utah Jazz gekürt wird. Die Highlights des Spiels sehen Sie hier.