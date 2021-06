Streit zwischen Arzt und Spital Lienz geht weiter

Es habe etwa „lautstarke und nur knapp an körperlichen Auseinandersetzungen vorbeischrammende Eskalationen“ gegeben, „Zweifel an der Handschlagqualität“ Walders bestanden oder ob Tätigkeiten des Hygienikers im Bezirkskrankenhaus (BKH) Lienz stattgefunden haben, „ohne Vertragsgrundlage für das Jahr 2020“ – so die Anschuldigungen gegen das Krankenhaus und Verbandsobmann Andreas Köll. RA Stefanie Lugger erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen Köll und das Spital.