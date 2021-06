Nemeth: Korb für Topklub & imposante Karten-Bilanz

„Ich will nicht nur einmal dort stehen“

So ganz nebenbei schaffte er es auch ins „Team der Saison“ der Bundesliga: „Eine riesengroße Ehre, dort reingewählt zu werden. Ich will nicht nur einmal dort stehen“, strotzt der Defensivmann vor Selbstvertrauen. 4 Millionen Euro - so hoch ist bereits sein Marktwerkt (Quelle: transfermarkt.at): „Die Preise sind allgemein im Fußball sehr hoch. Das sollte man für keinen Spieler zahlen.“ Mit Sturm beendete Nemeth die Bundesliga auf dem starken dritten Rang. Nur Serienmeister Salzburg und Rapid waren besser. Nemeth ist sich sicher, dass Sturm auch in Zukunft die Bullen ärgern kann: „Wir haben sie in der abgelaufenen Saison schon zweimal schlagen können. Mit dieser Mannschaft kann Sturm einiges erreichen!“