30-Jähriger soll in Linz mit Heroin gedealt haben

Ein 30-jähriger Russe aus Linz wird beschuldigt, in der Zeit zwischen Ende 2019 und Anfang März 2021 in den Stadtgebieten von Linz und Steyr insgesamt 1,2 kg Heroin gewinnbringend in den Verkehr gebracht zu haben. Das Suchtgift besorgte sich der Mann durch mehrere Beschaffungsfahrten in Wien.