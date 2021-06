Radfahrer schwer gestürzt: Ärzte bangen um Leben

Schwer verletzt ins Spital

Auf der Gemeindestraße trat der Pensionist Richtung Windischeck in die Pedale, seine Partnerin folgte ihm in sicherer Entfernung. Als es bergab in eine scharfe Linkskurve ging, verlor die 80-Jährige ihren Lebensgefährten aus den Augen. In diesem Moment stürzte der Mann aus ungeklärter Ursache schwer. Kurz darauf sah ihn die Frau mitten auf dem Asphalt liegen. Ein Schock!