FPÖ-Zwist: „Hofer zu nett, Kickl zu untergriffig“

Nach dem Rücktritt von FPÖ-Parteichef Norbert Hofer ist die Freiheitliche Partei nun auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger - dies scheint sich auch innerparteilich als nicht besonders einfach herauszustellen. Als Klubobmann darf natürlich auch Herbert Kickl in der Diskussion um den Posten nicht fehlen: Einen Überblick über sein politisches Schaffen in der FPÖ gab es nun in der „Krone“ zu lesen.