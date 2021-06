Biontech/Pfizer sichert 2,5 Mio. Dosen für Juni zu

Impfdosen werden sofort an Bundesländer verteilt

Seitens des Bundeskanzleramtes und des Gesundheitsministeriums wurde betont, dass sämtliche Impfdosen, die im Rahmen der gesamteuropäischen Lieferungen nach Österreich kommen, sofort an alle Impfstellen in den Bundesländern verteilt werden. Zuletzt hatte es etwa in Tirol Ärger über Lieferausfälle gegeben. Durch die Erweiterung der impfbaren Bevölkerung um die Zwölf- bis 15-Jährigen sei diese mittlerweile auf rund 7,9 Millionen Menschen angewachsen.