Spendenerfolg für Familie, die Mutter verlor

Zahlreiche Spenden für Familie

Die Stelle im Wohnzimmer, wo das Unglück geschah, übt auf die Buben eine magische Anziehungskraft aus. Hier fühlen sie sich ihrer Mama nah. Doch eigentlich wollte das Paar in einigen Wochen in sein neues Haus ziehen. Die Schachteln hatte die zweifache Mama bereits gepackt. „Wir werden trotzdem übersiedeln, das hätte meine geliebte Frau so gewollt“, ist der Witwer überzeugt.