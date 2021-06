Täglich fallen bis zu 15 Katzen aus Fenstern

Schutzvorrichtungen sind verpflichtend

„Dieses Leid ist absolut vermeidbar, wenn die Halter Fenster und Türen richtig sichern“, so Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle. Tun Katzenbesitzer das nicht, droht eine Strafe bis zu 7500 Euro. Das Tier kann dem Halter in letzter Konsequenz auch abgenommen werden. So wie vor Kurzem Kater „Rüdiger“, der von einem ungesicherten Balkon aus dem 4. Stock stürzte, aber zum Glück überlebte - jedoch mit schweren Verletzungen.