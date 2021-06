Wanderer irrten wegen Google Maps 7 Stunden herum

Um 13 Uhr machten sich am Montag zwei Deutsche (29 und 31 Jahre) aus Baden Württemberg auf den Weg. Über den Klettersteig in St.…Lorenz erklommen sie den Berg und erreichten gegen 16 Uhr den Gipfel. Bis dorthin war auch noch alles in Ordnung, doch der Abstieg wurde für die Wanderer zum großen Problem. Sie verloren die Markierungen aus den Augen und folgten Steigspuren, die sie zu einer Forststraße führten.