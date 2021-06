Ist Wohnen noch leistbar?

Die Immobilienpreise steigen, das ist Fakt. Von 2015 bis 2020 um durchschnittlich 36%, wie Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag bekannt gab. Wir möchten jetzt gerne von unseren Lesern erfahren, wie diese mit der Situation am Immobilienmarkt umgehen und welche Sorgen sie dabei begleiten. Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Bereich gemacht? Können Sie vielleicht aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis Interessantes zu diesem Thema berichten? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen, wir freuen uns auf Ihre Kommentare!