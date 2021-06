Rekord an offenen Stellen in Österreich

Seit Jahresbeginn haben 290.000 Menschen wieder einen Job gefunden. Die Öffnungen in Gastronomie, Sport und Kunst sorgten im Mai für die Rückkehr von 64.000 Personen in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis. „Der Arbeitsmarkt nähert sich konstant dem Vorkrisenniveau“, so Kocher. Wie stark die Wirtschaft wieder anzieht, zeigt der Rekord bei den offenen Stellen. Aktuell sind beim AMS 110.000 Jobs frei, davon 97.632 sofort verfügbar.