Wald soll für neues Hotel in Gmunden weichen

In großer Sorge um das „Urwäldchen am Pfahlbauweg“ in Gmunden sind derzeit viele Traunseestädter. Über 700 Personen haben sich bereits an der Unterschriftenaktion für den Erhalt des Waldstücks beteiligt. Sie befürchten, dass die vielen Bäume den rund 260 Parkplätzen für das neue Hotel beim Landschloss Orth weichen müssen.