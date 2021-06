Leonding wird zum „Mekka“ des Indoor-Sports

Nur einen riesengroßen, weißen Fleck auf der Landkarte findet man aktuell, wenn man in und um Linz eine vernünftige Kletterhalle sucht. Bis jetzt! Denn Ende letzte Woche erfolgte der Spatenstich für die neue „Boulderbar“, die bis Spätsommer 2022 - nicht in Linz - sondern in Leonding entsteht.