Welpenschmuggler an Grenze Nickelsdorf gestoppt

In viel zu kleine Boxen gepfercht sollten neun junge Hunde von der Ukraine in die Niederlande gebracht werden. Doch an der Grenze in Nickelsdorf war die Fahrt zu Ende. Lenker und Beifahrer wurden wegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz angezeigt, die Welpen ins Tierheim Sonnenhof gebracht.