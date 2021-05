„Razzia“ auf Wiener Asphalt: Pkw-Sünder ertappt

Es war eine regelrechte behördliche Armada, die da schon am frühen Abend ausrückte. Denn das Stadtpolizeikommando Favoriten wurde bei dieser „Asphalt-Razzia“ durch eine Schar an Magistratsbeamten und Spezialisten des Marktamtes unterstützt. In diesem engen Planquadrat-Netz verfingen sich alle Arten von Verkehrssündern, darunter viele Roadrunner in illegal aufgemotzten Boliden oder auch Lenker in schrottreifen Autos.