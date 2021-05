Montreal erzwingt gegen Toronto Showdown

Die Montreal Canadiens haben das vorzeitige Saison-Aus in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vorerst abgewendet. Durch einen 3:2-Heimerfolg nach Verlängerung erzwangen die „Habs“ in der „best of seven“-Serie gegen die Toronto Maple Leafs ein entscheidendes siebentes Spiel. Den Siegestreffer erzielte der Finne Jesperi Kotkaniemi nach 15:15 Minuten der Verlängerung. Im dritten Drittel hatte Montreal noch eine Zwei-Tore-Führung verspielt.