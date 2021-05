23-Jähriger schlug seiner Freundin ins Gesicht

Wegen eines nichtigen Streites schlug ein 23-jähriger Klagenfurter seiner Freundin, ebenfalls 23, in seinem Auto auf einem Parkplatz in Klagenfurt mit der Faust ins Gesicht. „Die junge Frau begab sich daraufhin nach Hause. Die beiden wohnen nicht zusammen. Der Mann fuhr an seine Wohnadresse“, erklärt ein Polizist. Aufgrund anhaltender Schmerzen verständigte die 23-Jährige die Rettung und diese die Polizei. Gegen den Mann wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.