Rafael Nadal greift in Paris nach Allzeit-Rekord

So ist Nadal auch heuer, obwohl er nächste Woche bereits 35 wird, der große Favorit in Paris. Mit seinem 21. Grand-Slam-Sieg würde der Spanier erstmals alleiniger Rekordhalter sein. Der wacklige Start in die Sandplatz-Saison mit Niederlagen gegen Rublew in Monte Carlo und Zverev in Madrid verstärkte die Hoffnung der Konkurrenz, Nadal heuer doch endlich vom Thron zu stoßen.