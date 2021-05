Zahlreiche Einsätze hielten FF Guttaring auf Trab

Katzenrettungen

Am 27. Mai musste die Feuerwehr Guttaring eine Katze von einer 20 Meter hohen Fichte retten. Dabei kam die Drehleiter der FF Althofen zum Einsatz. Gestern saß wieder eine Katze am Baum, diesmal aber nicht in Deinsberg, sondern Guttaringberg. Dies war bereits die dritte Katzenrettung für die Feuerwerh Guttaring in den letzten drei Wochen.