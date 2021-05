Corona: Vorbereitungen auf „Herbst-Welle“ laufen

Positivrate von Selbsttest geringer als in Teststraßen

Aus Salzburg wurde berichtet, dass die bisher beobachtete Positivrate der registrierten Selbsttests bei nur einem Zehntel jener von Testungen in Teststraßen liegt. Ähnlich der Bericht aus Wien: In acht Tagen wurden 35.000 derartiger Tests registriert, wobei nur fünf positive Ergebnisse verzeichnet wurden. Die Positivrate lag mit 0,01 Prozent bei nur einem Fünftel der sonst in Wien beobachteten Quote.