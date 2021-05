„Bei Wien-Rückreise bisschen Geduld mitbringen“

Wie ist die Situation am Flughafen Wien, wie funktioniert der Check-in mit den zahlreichen Corona-Tests und welche Ziele werden derzeit nicht angeflogen? Darüber spricht Flughafen-Vorstand Julian Jäger im krone.tv-Talk „Nachgefragt“. „Wir glauben schon, dass wir wieder deutlich wachsen werden. Was jetzt aber wichtig für uns und unsere Mitarbeiter ist, ist das eine gewisse Normalität einkehrt“, so Jäger.