Das Klima-Urteil gegen Shell und seine Folgen

„Das fossile Zeitalter neigt sich dem Ende zu“, kommentiert der Deutsche Bund für Umwelt und Naturschutz das Gerichtsurteil, das das Bezirksgericht Den Haag am Mittwoch gegen den Öl- und Erdgaskonzern Shell gesprochen hat. Anfang Mai hatte das deutsche Verfassungsgericht entschieden, dass der Staat strengere Maßnahmen in Sachen Klimaschutz setzen muss. Auch in Australien entschied ein Gericht, dass beim Bau eines Kohlekraftwerkes die möglichen Klimaschäden für Jüngere bedacht werden müssen.