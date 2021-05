Die „Kastner-Villa“ wird zum Krimi-Tatort

Ermittlung über Grenzen

Die Dreharbeiten für die Krimifolge mit dem Titel „Zu neuen Ufern“ werden ab 8. Juni in und rund um Bad Leonfelden sowie im benachbarten Südböhmen stattfinden. Maria Hofstätter, gebürtige Linzerin, ist wieder in der Rolle der Ermittlerin Grete Öller unterwegs. Gemeinsam mit Miriam Fussenegger als Kommissarin ermittelt sie - wie zuvor schon in „Der Tote am Teich“ und „Der Tote im See“ - einmal mehr im Mühlviertel. Die Handlung: Öller ist mittlerweile pensioniert und langweilt sich. Da kommt ihr ein Todesfall bei einem gemeinsamen Einsatz von oberösterreichischer und tschechischer Polizei gerade recht. Nikolaus Leytner führt Regie. Geplant sind 21 Drehtage, rund 100 Komparsen aus der Region wirken mit.