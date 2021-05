Heute findet die „Lange Nacht der Kirchen“ statt

Live und online

Es gibt Konzerte und Lesungen, etwa in der Ursulinenkirche Linz. Mit „Push the Sky Away“ (ab 20 Uhr) erklingen im Sakralraum spirituelle Rocksongs von Nick Cave oder Yoko Ono. Zu einer Stadt-Nachtwanderung mit Pilgerbegleitung lädt der Mariendom ab 19 Uhr ein. Die Dombauhütte zeigt im Seitenschiff Zierteile und Skulpturen für den Dom. Die Stücke sind in Handarbeit der Steinmetze über den Winter entstanden, und werden im Sommer wieder am Turmhelm versetzt. Die evangelische Auferstehungskirche in Gmunden bietet eine ruhige Stunde mit Liedern, Psalmen, Gedanken (ab 19 Uhr). Es gibt aber auch Online-Angebote, etwa ein Kabarettprogramm oder eine Orgelführung in der Martin Luther-Kirche als Stream. Infos: www.langenachtderkirchen.at