Purbach und Neusiedl/ See bauen neue Kindergärten

Gleich zwei Spatenstiche für Kindergärten gab es im Burgenland diese Woche. So zückte die Landespolitik sowohl in Purbach als auch in Neusiedl am See die Schaufeln, um den offiziellen Baubeginn einzuläuten. Bei beiden Bauvorhaben ist die Projektentwicklung Burgenland (PEB) Partner der Gemeinden.