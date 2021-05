Damen-Team erwischte einen Traumstart

Unglaubliche Leistung der 3x3-Damen beim gestrigen Auftakt des Olympia-Qualiturnier in Graz. Neumann & Co. starteteten mit zwei Siegen aus zwei Spielen ins Turnier. Katie Weleba mischte sich nicht nur unter die Fans, sondern holte sich die 3x3-Stars vors Mikro. Um 19.30 Uhr geht es auf krone.tv live mit den Herren weiter. Vay & Co. treffen auf Favorit Lettland und Kroatien.