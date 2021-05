Ariana Grande: So wunderschön war sie als Braut!

Wow, was für tolle Fotos! Ariana Grande hat elf Tage nach ihrer Hochzeit erste Aufnahmen von der Feier in der kalifornischen Stadt Montecito veröffentlicht. Auf Instagram postete Grande am Mittwoch eine Reihe von Bildern mit ihrem Mann Dalton Gomez, mit Verweis auf das Datum am 15. Mai. Und ihr Brautlook war einfach wunderschön!