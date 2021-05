Villach: Friedensforst erregt Gemüter der Anrainer

Naturnah bestattet soll ab Herbst werden. Nur die direkten Anrainer seien darüber informiert worden, „dass in Neufellach still und heimlich ein Urnenfriedhof im großen Stil errichtet werden soll“, ärgert sich ein Anwohner: „Ich wohne am Ende der betroffenen Straße, einem Quellschutzgebiet, und wusste von nichts. Von der Bürgerinformationsveranstaltung vor zwei Tagen habe ich rein zufällig erfahren!“