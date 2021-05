Viele müssen auf den ersten Piks bis Juli warten

Ersehnter Stich mit Umwegen

Einige Oberösterreicher müssen für den ersehnten Stich einen Umweg in Kauf nehmen. Denn in den Zentralräumen – vor allem in Linz – sind die Impfstraßen aufgrund bereits anstehender Zweitimpfungen derzeit überlastet. Das führt dazu, dass etwa Frau N. (40) aus Linz zum Impfen nach Schärding fahren muss. Frau B. (29), die ebenfalls in Linz wohnt, wird Ende Juni nach Freistadt zum Stich gondeln.