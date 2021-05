Doskozil fordert Öffnung mit Hausverstand

In erster Linie stellt sich für Doskozil nicht die Frage, ob weitere Lockerungen, wie von Kanzler Kurz angekündigt, am 17. Juni umgesetzt werden sollen oder bereits eine Woche früher, wie Gesundheitsminister Mückstein es angedeutet hatte. „Freilich gilt gerade für das Burgenland mit seiner niedrigen Inzidenz, je früher desto besser. Die Diskussion hat aber die Bundesregierung intern zu führen“, so Doskozil.