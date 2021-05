USA: Vermisster Angler nach 17 Tagen gefunden

Suche in 4000 km² großem Waldgebiet

Während der Suche hinterließen Helfer an Wanderpfaden des rund 4000 Quadratkilometer großen Waldgebiets Lebensmittel, beispielsweise eine Dose mit Rosinen. Und Botschaften für den Vermissten: „Harry, warte hier“ (Bild unten). Am Sonntag sei der Mann schließlich in der Nähe eines weiteren Unterstandes entdeckt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Er sei wohlauf und inzwischen wieder bei seiner Familie.