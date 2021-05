Partytiger im Polizeivisier: Hunderte Anzeigen

Teils hochriskante Einsätze

Und dies entwickelte sich an gleich mehreren Örtlichkeiten in Österreich zu explosiven, teils höchst riskanten Einschreitungen. Während es bereits Freitagnacht am Wiener Donaukanal zu einem Zusammentreffen von bis zu 1500 - großteils maskenlosen - Partytigern kam, waren es Samstag und auch am Sonntag im Grazer Stadtpark mehrere Hundert Feiernde. um die sich die Polizisten kümmern mussten.