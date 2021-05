Michael Ealy: „Reisen sind unser Aphrodisiakum“

Michael Ealy ist ein echter Hollywoodschwarm. Einer, den auch Superstars, wie Mariah Carey in ihrem Hit „Get Your Number“ oder Beyonce in „Halo“ gerne an ihrer Seite haben. Er spielte in unzähligen Serien und Filmproduktionen mit, darunter auch gemeinsam mit „Oscar“-Preisträgerin Halle Barry, Will Smith oder Hilary Swank. Sasa Schwarzjirg durfte ihn anlässlich seines neuen Filmes FATALE interviewen.