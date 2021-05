Brooke Shields sprang dem Tod von der Schippe

Bis heute erinnert sich Shields an den traumatischen Unfall in ihrem Fitnessstudio in New York wie an einen Film: „Es passierte wie in Zeitlupe. Und dann begann ich zu schreien. Töne kamen aus mir, die ich selbst noch nie gehört hatte.“ Als der Rettungsdienst eintraf, war die „Spin City“-Schönheit „fast panisch vor Angst, dass ich gelähmt sein könnte“. Sie habe immer wieder „Ich kann meine Zehen fühlen“ gerufen, als sie in die Notaufnahme gebracht wurde.