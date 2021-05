„Kenne keinen Fall, wo das Tragseil riss“

Die heimischen Sicherheitsvorschriften gelten als die strengsten weltweit, die Seilbahngesetze lassen „keinen Kompromiss zu“, so Egger. Das lehrten auch die Unglücke der Vergangenheit. In Zell am See gibt es beispielsweise einen „strikten Kontrollplan“: Von einer großen Revision im Herbst bis zu täglichen Checks. Immer gelte das Vier-Augen-Prinzip, so Egger. Zu erwarten ist, dass die Seilbahnbehörde auf die Ergebnisse aus Italien eingehen wird.