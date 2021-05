Schaub-Klub Luzern zum 3. Mal Schweizer Cup-Sieger

Die Luzerner und ihr Trainer Fabio Celestini krönten nach einer beachtlichen Rückrunde in der Super League ihre Saison mit dem ersten Titel seit 1992. Damals hatten sie ebenfalls den Cup gewonnen. Schaub und Co. nehmen damit zusammen mit dem FC Basel und Servette Genf in der nächsten Saison an der Qualifikation zur neuen Conference League teil.