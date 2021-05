Wacker Innsbruck patzt - Klagenfurt in Relegation!

Die Klagenfurter hätten für einen Direktaufstieg unter die Top-2 kommen müssen, verfehlten dieses Unterfangen am Ende um vier Zähler. Sie treten in der Relegation gegen das Oberhaus-Schlusslicht SKN St. Pölten am Mittwoch (18 Uhr) zu Hause und am Samstag auswärts an. Die Klagenfurter legten in Hütteldorf dank tatkräftiger Mithilfe der Wiener und des nötigen Glücks einen Traumstart hin. Rapid-Goalie Bernhard Unger sprang an einer Straudi-Flanke vorbei und Fabian Miesenböck (8.) beförderte den Ball mithilfe der wohl angelegten Hand über die Linie. Schiedsrichter Dieter Muckenhammer gab den Treffer.