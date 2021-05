Evans triumphiert ++ Ogier behält WM-Führung

Toyota-Pilot Elfyn Evans hat von Pannen zweier Hyundai-Fahrer profitiert und in Portugal seinen ersten Saisonsieg in der Rallye-Weltmeisterschaft gefeiert! Der Waliser verteidigte am Sonntag seine Führung in der ersten Schotter-Rallye der WRC-Saison 2021 erfolgreich und gewann vor dem Spanier Dani Sordo (Hyundai) sowie dem französischen WM-Leader Sebastien Ogier (Toyota).