Prinz Harry: Darum hat Meghan sich nichts angetan

Im März gestand Meghan Markle im Interview mit Oprah Winfrey, dass sie während ihrer Schwangerschaft mit Archie darüber nachgedacht hatte, sich das Leben zu nehmen. Das Leben in der Königsfamilie hatte die ehemalige Schauspielerin so mitgenommen, dass sie nicht mehr weiterwusste, nachdem sie von rassistischen Spekulationen über ihr noch ungeborenes Kind gehört hatte. In der Dokumentarserie „The Me You Can’t See“, die am Freitag auf AppleTV gestartet ist, enthüllte Prinz Harry jetzt, dass die werdende Mutter sich nur seinetwegen nichts angetan hat. Sie habe den Gedanken nicht ertragen können, dass er noch eine Frau in seinem Leben verliert.